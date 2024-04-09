Карпухин: «Потеря Фукале для «Трактора» была ощутима»

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал поражение в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (0-4).

— Сразу после матча, после окончания серии, пока не хочется ничего анализировать, — приводит слова Карпухина Metaratings.ru. — Внутри лишь опустошение и разочарование. Обидно, что закончили сезон. Даже как-то не верится в это. Да, возможно эмоций не хватало. С другой стороны, когда ты что-то делаешь, и у тебя это не получается, то эмоции уже становится не такими яркими. Были проблески, но не смогли зацепиться. Все равно ребята красавцы, молодцы, выложились на 120 процентов.

— Можно ли сказать, что травма Зака Фукале стала переломным моментом в серии?

— У нас есть классный вратарь Сергей Мыльников, который хорошо провел оставшиеся матчи. Он — большой молодец, играл под большим давлением. Он не играл первые два раунда и сразу вышел в полуфинал. У него не так много опыта, но он справился и отыграл на высоком уровне.

Конечно, потеря Зака для команды была ощутима, скрывать нечего. Но для любой команды потеря вратаря — это сильный удар. Мы понимали это, но старались на это внимания не обращать. Отбросили лишние мысли и думали только о том, как нам действовать в нынешних реалиях.

Фукале получил травму в первом матче серии с «Локомотивом» (2:5). Его заменил Сергей Мыльников.

«Трактор» по ходу плей-офф прошел «Салават Юлаев» (4-2) и московское «Динамо» (4-0). «Локомотив» в финале Кубка Гагарина сыграет с победителем серии «Металлург» — «Автомобилист».