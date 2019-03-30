Капризов – об ударе в лицо от Кузьменко: "Игра уже закончилась. Все нормально"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвел итоги второго матча финала "Запада" против СКА (3:1). Москвичи ведут в серии – 2-0.

– Как прокомментируете удар Андрея Кузьменко вам в лицо?

– Да игра уже закончилась... Все нормально.

– Странно, что удаления не было.

– Ничего страшного (смеется).

– В целом какие впечатления по матчу?

– Очень хороший, упорный матч. До самой последней секунды было движение – думаю, болельщикам понравилось.

– Непривычно видеть, как ЦСКА играет от обороны.

– Дело в том, что сегодня много времени провели в меньшинстве. Но наши красавцы хорошо оборонялись, ловили лайбу на себя. Сорокин отлично сыграл.

– Почему так много удалений?

– Нужно все разобрать. Надеюсь, исправим.

– Судья реагируют на игру ЦСКА очень жестко. Как нужно играть, чтоб не давать им повода?

– Не удаляться.

– Нейтрализовать атаки СКА не так уж и трудно.

– Ну, мы стараемся играть в полную силу. Бывает – у нас получается, бывает – не получается.

– Тактику к играм в Санкт-Петербурге менять будете?

– Посмотрим. Будем разбирать ошибки – посмотрим на все со стороны. (Алена Гребенькова)

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