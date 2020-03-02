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СКА интересовался капитаном юниорской сборной России Мирошниченко

16:21
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Как стало известно «СЭ», капитан юниорской сборной России до 16 лет Иван Мирошниченко близок к переходу к СКА. Сейчас нападающий выступает за «Витязь».

Напомним, что в СКА также может перейти другой талантливый форвард этой сборной — Матвей Мичков.

По уточненным данным, СКА действительно интересовался Мирошниченко, но пока семья хоккеиста приняла решение остаться в «Витязе» на год. Вариант с переездом в Санкт-Петербург возможен в будущем после окончания следующего сезона.

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