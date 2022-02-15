Капитан «Трактора» Сергей Калинин оценил сезон команды

Капитан «Трактора», нападающий Сергей Калинин в интервью «СЭ» оценил нынешний сезон для челябинской команды. По проценту набранных очков челябинцы занимают второе место в Восточной конференции.

— Непростой сезон: и пандемия, и Олимпийские игры. Нас жарят, так сказать, в чемпионате — за четыре месяца почти все игры сыграли. Мы хорошо провели предсезонку, хватило сил доиграть до этой паузы. Более-менее ровно прошли весь сезон, да, были небольшие спады, но это как бы ожидаемо, без этого нельзя. С чем связано? Наверное, игроки больше начали понимать установку тренера, пришли новые хоккеисты, опытные ребята, которым в принципе не надо ничего объяснять, они быстро влились в общую картину.

— Когда ты переходил в «Трактор», команда до этого не попала в плей-офф. Сейчас «Трактор» — лидер «Востока». Как с предпоследнего места за короткое время дорасти до топ-клуба?

— Есть хорошая коммуникация между тренерским штабом и игроками. Думаю, что тут больше заслуга главного тренера, руководства клуба, то есть мы все взаимодействуем. У нас нет каких-то разделений: выиграли вместе и проиграли тоже вместе, разбираем ошибки, стараемся быть одним целым, не показывать друг на друга пальцем, а все вместе решать проблемы.