Нападающий Заар покинул «Торпедо»

«Торпедо» расторгло контракт с нападающим Даниэлем Зааром, информирует пресс-служба КХЛ.

На счету Заара в этом регулярном чемпионате КХЛ 14 (4+10) очков в 28 играх.

Лига досрочно завершила регулярный чемпионат, так что нижегородцы не смогли попасть в плей-офф. Команду уже покинул защитник Теодор Леннстрем и Зият Пайгин, а также нападающий Марек Грвик.