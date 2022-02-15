«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в контрольном матче

«Салават Юлаев» и «Автомобилист» провели контрольный матч. Команда из Уфы взяла верх со счетом 2:1.

В составе «Салавата» голами отметились нападающие Алексей Пусторезов и Игорь Карпов.

За «Авто» шайбу забросил форвард Патрис Кормье.