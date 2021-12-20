Канадский нападающий Фер может стать новичком «Ак Барса»

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Эрик Фер может стать новичком «Ак Барса».

36-летний форвард ранее никогда не выступал в КХЛ. В данный момент игрок находится в статусе свободного агента.

Большую часть карьеры Фер провел в НХЛ. Он выступал за «Вишингтон», «Питстбург», «Торонто», «Сан-Хосе» и «Миннесоту». Всего в лиге нападающий провел 652 матча и набрал 221 (113+108) очко.

«Кэпиталз» выбрали игрока на драфте 2003 года под общим 18-м номером.

Отметим, что последние два сезона Фер выступал в чемпионате Швейцарии.