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Канадский нападающий Фер может стать новичком «Ак Барса»

15:36
Эрик Фер. Фото Getty Images
Эрик Фер. Фото Getty Images
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Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Эрик Фер может стать новичком «Ак Барса».

36-летний форвард ранее никогда не выступал в КХЛ. В данный момент игрок находится в статусе свободного агента.

Большую часть карьеры Фер провел в НХЛ. Он выступал за «Вишингтон», «Питстбург», «Торонто», «Сан-Хосе» и «Миннесоту». Всего в лиге нападающий провел 652 матча и набрал 221 (113+108) очко.

«Кэпиталз» выбрали игрока на драфте 2003 года под общим 18-м номером.

Отметим, что последние два сезона Фер выступал в чемпионате Швейцарии.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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