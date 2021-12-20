Канадский нападающий Фер может стать новичком «Ак Барса»
15:36
Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Эрик Фер может стать новичком «Ак Барса».
36-летний форвард ранее никогда не выступал в КХЛ. В данный момент игрок находится в статусе свободного агента.
Большую часть карьеры Фер провел в НХЛ. Он выступал за «Вишингтон», «Питстбург», «Торонто», «Сан-Хосе» и «Миннесоту». Всего в лиге нападающий провел 652 матча и набрал 221 (113+108) очко.
«Кэпиталз» выбрали игрока на драфте 2003 года под общим 18-м номером.
Отметим, что последние два сезона Фер выступал в чемпионате Швейцарии.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю