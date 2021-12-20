«Салават Юлаев» обменял Лукина в «Адмирал» на денежную компенсацию

«Салават Юлаев» и «Адмирал» произвели обмен. Форвард системы уфимского клуба Владислав Лукин переходит в стан дальневосточников в обмен на денежную компенсацию, сообщает сайт «Салавата».

«В начале сезона с Владом была договоренность: если поступит предложение, которое позволит ему сделать шаг в карьере, и он не будет задействован в нашей основной команде, то мы пойдем навстречу и отпустим его. Такое предложение поступило от «Адмирала», оно устроило все стороны. Мы желаем Владиславу дальнейшего профессионального роста и благодарим за проделанную работу в клубе», — отметил спортивный директор ХК «Салават Юлаев» Василий Чижов.

В этом сезоне 24-летний Лукин провел в КХЛ только 3 матча и сделал 1 результативную передачу.