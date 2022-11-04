Каменский — о возвращении Гусева в КХЛ: «Для СКА Никита — усиление»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил для «СЭ» возвращение нападающего Никиты Гусева в СКА.

«Для СКА Никита — усиление. Он не играл полгода, но тренировался, держал себя в форме. Такому игроку как Гусеву будет легко влиться в коллектив, в котором он играл последний год», — сказал Каменский «СЭ».

Во вторник, 1 ноября, СКА объявил о заключении контракта с Гусевым на 2 года. 30-летний россиянин будет выступать за команду под 97-м номером, под которым выступал ранее.

Как стало известно «СЭ», до конца этого сезона игрок получит 40 миллионов рублей.