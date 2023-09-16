Камалов — о серии поражений СКА: «Паники нет. Уверен, в следующей игре мы выиграем»
Защитник СКА Никита Камалов высказался о причинах поражения команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:3).
«У нас не получилось реализовать свои моменты. Их было достаточно, но реализация пока хромает. Я думаю, в следующей игре у нас все получится и мы выиграем. Ничего страшного в этом нет. Бывало, я проигрывал и не пять игр к ряду — даже больше. И со СКА мы в позапрошлом сезоне проигрывали сколько-то игр подряд. Никакой паники нет — это рабочий процесс, это игра. Мы выходим отдельно на каждую игру и для нас важна следующая игра», — приводит «Спорт День за Днем» слова Камалова.
СКА потерпел четыре поражения подряд. На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 4 очка за 6 игр. 17 сентября СКА на своем льду сыграет против «Сибири». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|5
|5
|0
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|6
|4
|2
|8
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Куньлунь РС
|7
|4
|3
|8
|6
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|7
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|3
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|4
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|5
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|16.09
|13:30
|
Барыс – Адмирал
|4 : 3
|16.09
|13:30
|
Авангард – Нефтехимик
|5 : 1
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|0 : 3
|16.09
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 1
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|1 : 3
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|- : -