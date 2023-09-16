«Северсталь» на выезде обыграла «Витязь»

«Северсталь» одержала победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

За команду из Череповца голами отметились Тимур Муханов, Дмитрий Моисеев и Павел Денисов.

На данный момент «Северсталь» занимает 7-е место в таблице «Запада», набрав 7 очков за 5 игр. «Витязь» расположился на последней позиции (2 очка за 7 встреч).