Защитники Дмитрий Калинин и Виталий Меньшиков подписали однолетние соглашения с "Трактором", информирует официальный Твиттер КХЛ.

В прошедшем сезоне Калинин выступал за московский "Спартак", где принял участие в 56 матчах и набрал 12 (3+9) очков.

Меньшиков в сезоне-2018/19 был игроком московского "Динамо". Провел 63 встречи за команду и набрал 6 (2+4) очков.

Дмитрий Калинин и Виталий Меньшиков заключили однолетние контракты с @HCTraktor1947 – KHL Media Team (@khlmediateam) 6 мая 2019 г.

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