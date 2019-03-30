"Калгари" – главный претендент на Елесина и Чибисова

Как стало известно "СЭ", защитник "Локомотива" Александр Елесин и нападающий "Металлурга" Андрей Чибисов, скорее всего, подпишут контракты с "Калгари".

У них есть несколько разных вариантов продолжения карьеры, но с большой вероятностью борьбу за хоккеистов выиграют "Флэймз". По ходу сезона, по нашим данным, Чибисова также просматривал "Виннипег".

Напомним, что еще один игрок – вратарь "Металлурга" Артем Загидулин также близок к подписанию контракта с "Калгари". Отметим, что Загидулин и Елесин находятся в составе олимпийской сборной России, которая начала подготовка к чемпионату мира.