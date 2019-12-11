Каким будет потолок зарплат КХЛ в сезоне-2020/21

КХЛ представила проект потолка зарплат лиги в сезоне-2020/21. Будет установлен «жесткий» потолок — 900 миллионов рублей. Однако не будут учитываться следующие выплаты:

— Индивидуальные бонусы — в сумме, не превышающей 20 процентов от зарплаты хоккеиста

— Командные премии — в сумме, не превышающей 20 процентов от общей зарплаты всех хоккеистов

— Командные премии за 1-4-е места по итогам второго этапа чемпионата КХЛ

— Индивидуальные премии за попадание в тройку лучших игроков лига (по спортивной статистике)

— Доходы хоккеистов, заявленных в МХЛ, и в возрасте до 21 года, заявленных за основу

— Доходы хоккеиста, который находится в списке травмированных.

Пол зарплат составит 270 миллионов рублей, к сезону-2023/24 он должен составить 450 миллионов рублей. (Михаил Зислис)

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