Каблуков подписал контракт с московским «Динамо» на год

Нападающий Илья Каблуков продлил соглашение с московским «Динамо».

Контракт рассчитан на один год и носит односторонний характер.

В минувшем сезоне 35-летний хоккеист сыграл за команду 74 матча и набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «+4».

Всего на счету Каблуков 894 матча в КХЛ и 171 (58+113) набранное очко.