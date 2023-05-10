Нападающий Романцев заключил новый контракт с «Автомобилистом»

«Автомобилист» объявил о заключении нового контракта с нападающим Данилом Романцевым.

Соглашение рассчитано на один год — до 30 апреля 2024 года.

29-летний хоккеист провел в Екатеринбурге два сезона. На его счету 112 матчей в составе команды в КХЛ.

В минувшем сезоне Романцев принял участие в 73 играх, в которых набрал 16 (10+6) очков при показателе полезности «+3».