Источник: Энрот может покинуть минское «Динамо»

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот покинет белорусскую команду в конце сезона, сообщает Expressen. Энрот намерен вернуться в Швецию и уже завершает переговоры о долгосрочном контракте с «Эребру».

32-летний вратарь Энрот выступает в минском «Динамо» третий сезон с небольшим перерывом: в конце прошлого чемпионата швед в течение двух месяцев играл за «Эребру».

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