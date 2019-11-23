Источник: Демченко не сыграет в ближайших матчах «Трактора»

Голкипера Василий Демченко, с большой долей вероятности, не сыграет в ближайших матчах «Трактора», информирует Telegram-канал Igor Zhukov Life (его ведет бывший глава пресс-службы челябинского клуба).

Сейчас «Трактор» перебирает рынки Европы и КХЛ в поисках сильного вратаря или вратаря-легионера (эту информацию подтверждают, в частности, из Чехии) и параллельно возобновил переговоры с другими клубами относительно Демченко (его контракт ориентировочно на 40 миллионов рублей действует до 30 апреля 2020). В сентябре и октябре «Трактор» уже пытался развить эту историю, продав 25-летнего хоккеиста в СКА, либо обменяв в «Авангард» на Игоря Бобкова, но из этого ничего не вышло.

Демченко — выпускник школы «Трактор», всю карьеру провел в Челябинске. За главную команду клубной системы в КХЛ сыграл 209 матчей, у него 82 победы, 92,5 процента отраженных бросков. По итогам сезона-2018/19 вратарь получил приз зрительских симпатий.

?В 22 матчах этого сезона у Демченко 7 побед, 90,8 процента отбитых бросков и 2,79 шайбы пропущенных в среднем за матч, он ни разу не сыграл на ноль.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков