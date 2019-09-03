Иржи Секач: «Для меня матч с «Ак Барсом» был особенный»

Нападающий ЦСКА Иржи Секач поделился впечатлениями от победы над «Ак Барсом» (3:2).

— Очень рад, что мы выиграли в матче против «Ак Барса», это большая победа, — цитирует Секача официальный сайт ЦСКА. — Очень важно, что мы забрали два очка. Для меня матч был особенный. Три года играл в «Ак Барсе» и взял с ними Кубок Гагарина. Получилась очень интересная игра.

В «Ак Барсе» поменялось много игроков, вообще команда новая. Я никогда не играл против «Ак Барса», поэтому не могу сказать, изменилась ли их тактика. Они играли агрессивно, у них такой тренер. Он хочет, чтобы игроки играли в таком стиле. После не очень хорошего первого периода мы остались в игре, сделали свое дело и выиграли этот важный матч.

Шлем, который мне вручили после игры, подошел. Приятно, что я его получил уже во второй игре сезона. Первую шайбу за ЦСКА забрал себе. Храню все шайбы.

Мне очень понравилось играть с новыми партнерами по тройке, они очень хорошо работают. Надо продолжать так играть. Я уже привык к системе ЦСКА, мне не было тяжело.

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