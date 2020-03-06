Нападающий «Спартака» Илья Зубов рассказал о победе над «Динамо» (5:4 ОТ) в третьем матче первого раунда плей-офф. Счет в серии — 1-2 в пользу бело-голубых.

— Приятно выигрывать с 0:3. Плохой старт, но ребята молодцы, гнули свою линию и добились результата, — сказал Зубов. — Помогла сумасшедшая поддержка трибун. Ошибки? Эмоции захлестывали. Силы остались, ведь только третья игра плей-офф, ради чего мы играем. (Михаил Зислис)