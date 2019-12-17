КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Илья Воробьев: «У Бирюкова повреждение верхней части тела»

20:36
Теги:

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:3 Б).

— Первая игра после паузы, очень плохо в нее вошли. О первом периоде серьезно поговорили. Второй был рабочий, хороший. По буллитам выиграли. Рады, что взяли два очка, — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки».

— Насколько неожиданным было для вас начало, которое предложил соперник? Скорость, броски.

— Да не было неожиданности, мы знали, как играет «Нефтехимик», что команда быстрая, подвижная. Еще раз повторюсь — неожиданности в этом не было. Неожиданность была в том, что мы не смогли в начале матча ничего противопоставить.

— Евгений Бирюков не доиграл сегодня матч. Что произошло?

— Сейчас врачи смотрят, есть повреждение верхней части тела, пока ничего сказать не могу.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/464005/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир