Илья Воробьев: «У Бирюкова повреждение верхней части тела»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:3 Б).

— Первая игра после паузы, очень плохо в нее вошли. О первом периоде серьезно поговорили. Второй был рабочий, хороший. По буллитам выиграли. Рады, что взяли два очка, — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки».

— Насколько неожиданным было для вас начало, которое предложил соперник? Скорость, броски.

— Да не было неожиданности, мы знали, как играет «Нефтехимик», что команда быстрая, подвижная. Еще раз повторюсь — неожиданности в этом не было. Неожиданность была в том, что мы не смогли в начале матча ничего противопоставить.

— Евгений Бирюков не доиграл сегодня матч. Что произошло?

— Сейчас врачи смотрят, есть повреждение верхней части тела, пока ничего сказать не могу.

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