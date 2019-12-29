Илья Воробьев: «Сказали, что Антипин сыграл высоко поднятой клюшкой. С нашей камеры так не видно»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (5:4 Б).

— Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, счастья и любви! По игре — рад, что ребята бились до конца, вытащили, победили по буллитам. Берем с собой в новый год два очка, — приводит слова тренера официальный сайт «Магнитки».

— Первый период сегодня получился очень ярким, и по движению, и по голам. Можно было еще забить. Как-то так особенно команду настроили?

— Стараемся ребят настроить на каждый матч. Первый период действительно приличным получился.

— Алексей Береглазов получил травму? Что-то серьезное?

— Врачи сейчас работают с ним, пока рано что-то конкретное говорить.

— По отмененной шайбе — успели уже разобрать момент?

— Наверху, судя по всему, принималось решение — нам сказали, что Антипин сыграл высоко поднятой клюшкой. С нашей камеры так не видно. Это действие якобы было еще в нашей зоне. Нам сложно ответить на этот вопрос, потому что с нашей камеры не было видно.