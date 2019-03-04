Илья Воробьев: "Сейчас серия до двух побед"

Главный тренер СКА Илья Воробьев на пресс-конференции подвел итоги четвертого матча четвертьфинала Западной конференции со "Спартаком" (3:2ОТ).
- Серия (начинается) сейчас до двух побед сейчас, готовимся к следующей игре, - заявил Воробьев.
- В концовке чего не хватает?
- Работаем над этим.
- Почему откатились в третьем периоде?
- Не было такого задания, не откатывались.
- Команда добавит в движении и силовой борьбе?
- Вам показалось. Смотрите на броски.
- Кто начнет следующий матч?
- Я точно начну, дальше будем решать. (Евгений Белоусов)
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