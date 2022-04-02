ЦСКА заинтересован в подписании форварда «Локомотива» Каюмова. Сам игрок склоняется к отъезду в НХЛ

Как стало известно «СЭ», ЦСКА заинтересован в подписании форварда «Локомотива» Артура Каюмова. Контракт игрока истекает 30 апреля, он становится ограниченно свободным агентом.

При этом сам хоккеист, по нашей информации, склоняется к отъезду в НХЛ, где «Чикаго» предлагает ему контракт новичка.

В сезоне-2021/22 Каюмов провел 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 19 (10+9) очков. В плей-офф на его счету 3 (0+3) очка в четырех матчах.

Также форвард стал серебряным призером Олимпиады-2022 в составе сборной России.