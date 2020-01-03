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Илья Воробьев: «Первого числа вечером уже собрались и тренировались, поэтому нормально все было»

17:47
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).

— Всех с новым годом, здоровья и счастья! Второй период нам здорово удался, в большинстве забили два гола. В этом была разница, — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки». — Первый период мы начали немного осторожно, аккуратно. Второй период удался, а в третьем пытались сыграть по счету, к сожалению один гол пропустили. А так да, разница была в большинстве и меньшинстве.

— Как тяжело было после новогодних праздников вновь входить в хоккейную жизнь?

— Мы первого числа вечером уже собрались и тренировались, поэтому нормально все было.

Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/465315/

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