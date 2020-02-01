КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Илья Воробьев: «Нашли за две минуты путь, как проиграть противостояние»

20:31
Теги:

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3).

— «Автомобилист» с победой. Нашли мы за две минуты путь, как проиграть это противостояние, — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки». — В принципе, играли довольно прилично, но рикошет за две минуты... Будем поднимать резервы.

— Деннис Расмуссен получил повреждение, что-нибудь уже известно?

— Сотрясение. У нас Пивцакина нет, теперь Расмуссена. День ото дня не легче.

Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/468291/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир