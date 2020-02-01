Илья Воробьев: «Нашли за две минуты путь, как проиграть противостояние»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3).

— «Автомобилист» с победой. Нашли мы за две минуты путь, как проиграть это противостояние, — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки». — В принципе, играли довольно прилично, но рикошет за две минуты... Будем поднимать резервы.

— Деннис Расмуссен получил повреждение, что-нибудь уже известно?

— Сотрясение. У нас Пивцакина нет, теперь Расмуссена. День ото дня не легче.