Илья Воробьев: "На СКА охотятся? Это череда невезения"

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (2:0).

– Хорошо начали матч. Радует, что сыграли на ноль, командная игра была, и Мальцев забил свой первый гол, – сказал Воробьев.

– Когда вернутся в строй основные центральные – Прохоркин, Каблуков и Дергачев?

– Врачи работают. Дергачев должен был выйти сегодня на лед. Остальных ждем.

– Сегодня Гусева ударили между ног, в прошлых матчах выбыло несколько игроков. На СКА охотятся?

– Сложно сказать, есть череда невезения. Ситуация неординарная. (Евгений Белоусов)​