Илья Воробьев: «Мозякин остается нашим лидером»

Тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» отметил, что нападающий Сергей Мозякин остается лидером команды. 38-летний хоккеист с 2011 года выступает за «Магнитку».

— Сергей Мозякин моложе не становится и эффективно проводить на льду столько же времени, как два-три года назад уже не может. Вы обсуждали с ним его новую роль в команде?

— Сергей был и остается нашим лидером и капитаном. Я в нем никогда не сомневался. (Михаил Зислис)

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