Илья Коновалов пропустит Матч звезд КХЛ
20:13
Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов пропустит Матч звезд КХЛ из-за травмы, информирует пресс-служба клуба. Ранее железнодорожники поместили его в список травмированных.
Звзедный уик-энд ройдет в Москве 18 и 19 января. На нем «Локомотив» представит только Стефан Да Коста, а Коновалова заменит голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров.
В этом сезоне Коновалов провел 31 матч и пропустил больше 2 с половиной шайб за игру.
? Илья Коновалов пропустит Матч Звёзд КХЛ из-за травмы.
— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) January 14, 2020
«Локомотив» на звёздном уик-энде 18-19 января представит только Стефан Да Коста. pic.twitter.com/44PsvB7tcc
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...