Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов пропустит Матч звезд КХЛ из-за травмы, информирует пресс-служба клуба. Ранее железнодорожники поместили его в список травмированных.

Звзедный уик-энд ройдет в Москве 18 и 19 января. На нем «Локомотив» представит только Стефан Да Коста, а Коновалова заменит голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров.

В этом сезоне Коновалов провел 31 матч и пропустил больше 2 с половиной шайб за игру.