Игроки "Динамо" сделали жим, присед и становую тягу. Серьезные цифры

Тренер московского "Динамо" по физической подготовке Иван Скобрев рассказал про работу команды на тренировочном сборе в Нижнем Новгороде.

– У нас уже есть статистика: кто, как и что делал в предыдущие годы, – отметил Скобрев в эфире клубного телевидения. - Ребята, которые только пришли в команду, получили необходимые цифры от тех, кто остался в команде. Они имели возможность попробовать себя на жиме лежа, прессе и на становой тяге. Все это записывается и потом анализируется.

Присед некоторые ребята сделали и за 150 килограмм. В жиме лежа рекорд был установлен – 130. Ну а становую тягу сделали 175. Я скажу, что это серьезные цифры. Первая половина сбора подошла к концу. Это пороговый период, когда наступает психологическая усталость. Да и физическая тоже, потому что подходит к концу второй цикл. Ребята молодцы. Продолжают работать.