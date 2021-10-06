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Игорь Уланов вернулся в тренерский штаб «Автомобилиста»

21:09
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Тренерский штаб «Автомобилиста» пополнил известный российский специалист Игорь Уланов, сообщает сайт клуба.

Он ранее уже работал в клубе из Екатеринбурга — с 2012 по 2015 годы, а в сезоне-2012/13 был главным тренером команды.

«Автомобилист» стал для Уланова первым клубом, в котором он работал в качестве тренера. После ухода из екатеринбургской команды специалист работал ассистентом главного тренера в «Спартаке», «Ладе» и «Югре». В сезоне 2018-19 исполнял обязанности главного тренера «Спартака». В прошлом сезоне Игорь Уланов входил в тренерский штаб клуба «Куньлунь Ред Стар».

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6580/

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Иван Шитик все материалы автора

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