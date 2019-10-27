Игорь Никитин: «Не стали рисковать здоровьем Капризова»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Авангардом» (2:1 Б).

— Хорошая игра. Всем понравилась — и болельщикам, и ребятам. Самоотдача запредельная. Мастеров достаточно. Командные действия хорошие. Нам больше повезло. Поблагодарю ребят.

— Два удаления за нарушение численного состава — от большого желания?

— Иногда случаются такие вещи. Молодые ребята ошиблись. Хорошо, что в меньшинстве парни отсражались, не щадя себя. Против такого большинства, как у «Авангарда», мы неплохо выглядели.

— Когда Капризов поправится? И Киселевич?

— Кирилл был готов сегодня сыграть. Но мы понимали, какого уровня интенсивности будет матч с «Авангардом». Жесткий матч. Поэтому не стали рисковать. Думаю, в следующей игре Капризов уже выйдет. И Киселевич тоже. (Игорь Еронко)

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