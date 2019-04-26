Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "СЭ" отметил, что его уход из сборной России был физически необходим клубу. Однако он отказался говорить о возможности возвращения в национальную команду.

– Уход из сборной пошел вам на пользу?

– Для меня честь работать в национальной команде. Я бы не назвал это уходом. Просто совместно с руководством ЦСКА мы приняли решение, что нужно сосредоточиться на клубе. Я к этому отнесся позитивно. Мы в ЦСКА затратили массу моральных, материальных и физических сил. Для команды это нужно было сделать. Не вижу большой проблемы. Обычная жизненная необходимость.

– Если сейчас позвонят из сборной и позовут обратно?

– Зачем эту тему сейчас поднимать? Я уважаю всех без исключения, кто сейчас работает в сборной. Сам там был рад всегда находиться.

– Может, теперь туда только главным?

– Я не тщеславный человек и к этому очень спокойно отношусь. (Игорь Еронко/Михаил Зислис)

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