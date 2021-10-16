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«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Либором Гудачеком

10:03
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«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Либором Гудачеком, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне форвард провел 11 матчей в которых набрал 3 балла за результативные передачи при показателе полезности «-3».

Напомним, что ранее клуб поместил нападающего в список отказов, но потом на время вернул в основной состав.

В прошлом сезоне Гудачек стал лучшим бомбардиром команды, набрав 38 (17+21) очков в 50 матчах регулярного чемпионата.

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Иван Шитик все материалы автора
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