Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью "СЭ" рассказал о возможных новичках в составе армейцев. Также он заявил, что команду может пополнить российский игрок из НХЛ.
– Хансен завершает карьеру. Какие еще будут изменения?
– Точечные.
– Есть кто-то, кто точно уйдет?
– Мы сейчас думаем по иностранцам. У нас нет контрактов с Хансеном и Скоттом. Работаем по одному легионеру и близки к договоренности. Но не можем озвучивать в рамках регламента.
– Но это из НХЛ человек?
– Да. И у нас есть заявка от главного тренера как-то усилить оборону. Мы подумаем, как это можно сделать.
– Это будет российский защитник?
– Скорее всего.
– За океан уже точно никто не едет, кроме Андронова?
– Андронов у нас свободный агент. А остальные – Телегин, Блажиевский. С Артемом уже есть договоренность. С Иваном сейчас обсуждаем и постараемся договориться. Достигнута договоренность с Толчинским. И сейчас идут переговоры с Максимом Маминым. Мы сделали ему предложение. Он думает. Но я надеюсь, что разум возобладает над спортивной составляющей. У нас есть еще мысли, что, если с кем-то из этих ребят не удастся договориться, попытаемся договориться с игроком из НХЛ. Российским игроком.
– Это Валентин Зыков?
– Я бы не хотел говорить.
– Вы раньше говорили, что заинтересованы в его возвращении уже этим летом.
– Зыков пока к нам приехать не может. У него еще год контракта с "Вегасом". Это другой хоккеист. У которого нет контрактных обязательств. И права на которого принадлежат нам.
– Николай Голдобин?
– Я фамилий не называю.
– А кто-то из опытных, кто в "Звезде", те же Ермаков и Беляков, уйдут?
– Беляков заканчивает у нас. По Ермакову – мы близки к договоренности о его переходе в другой клуб.
– Будете ли вы еще кого-то из более опытных ребят отпускать? Условного Антипова?
– Пока вопрос по Антипову не стоит. Заинтересованности других клубов к нему мы не испытываем.
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