Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью "СЭ" рассказал о возможных новичках в составе армейцев. Также он заявил, что команду может пополнить российский игрок из НХЛ.

– Хансен завершает карьеру. Какие еще будут изменения?

– Точечные.

– Есть кто-то, кто точно уйдет?

– Мы сейчас думаем по иностранцам. У нас нет контрактов с Хансеном и Скоттом. Работаем по одному легионеру и близки к договоренности. Но не можем озвучивать в рамках регламента.

– Но это из НХЛ человек?

– Да. И у нас есть заявка от главного тренера как-то усилить оборону. Мы подумаем, как это можно сделать.

– Это будет российский защитник?

– Скорее всего.

– За океан уже точно никто не едет, кроме Андронова?

– Андронов у нас свободный агент. А остальные – Телегин, Блажиевский. С Артемом уже есть договоренность. С Иваном сейчас обсуждаем и постараемся договориться. Достигнута договоренность с Толчинским. И сейчас идут переговоры с Максимом Маминым. Мы сделали ему предложение. Он думает. Но я надеюсь, что разум возобладает над спортивной составляющей. У нас есть еще мысли, что, если с кем-то из этих ребят не удастся договориться, попытаемся договориться с игроком из НХЛ. Российским игроком.

– Это Валентин Зыков?

– Я бы не хотел говорить.

– Вы раньше говорили, что заинтересованы в его возвращении уже этим летом.

– Зыков пока к нам приехать не может. У него еще год контракта с "Вегасом". Это другой хоккеист. У которого нет контрактных обязательств. И права на которого принадлежат нам.

– Николай Голдобин?

– Я фамилий не называю.

– А кто-то из опытных, кто в "Звезде", те же Ермаков и Беляков, уйдут?

– Беляков заканчивает у нас. По Ермакову – мы близки к договоренности о его переходе в другой клуб.

– Будете ли вы еще кого-то из более опытных ребят отпускать? Условного Антипова?

– Пока вопрос по Антипову не стоит. Заинтересованности других клубов к нему мы не испытываем.

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