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Игорь Ефимов вошел в тренерский штаб «Сочи»

17:28
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В тренерском составе «Сочи» произошли изменения: помощником главного тренера стал 45-летний специалист Игорь Ефимов. Тренер Максим Спиридонов покинул клуб, сообщает официальный сайт сочинцев.

45-летний Ефимов начал тренерскую карьеру в 2012 году ассистентом главного тренера в ярославском «Локомотиве-2» (ВХЛ). В дальнейшем работал в «Локо», «Локомотиве», «СКА-1946», сборной России до 16 лет, «СКА-Неве», олимпийской сборной России и СКА.

Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BIgor-Efimov-v-trenerskom-shtabe-Sochi-9539

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