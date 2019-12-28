Игорь Ефимов вошел в тренерский штаб «Сочи»

В тренерском составе «Сочи» произошли изменения: помощником главного тренера стал 45-летний специалист Игорь Ефимов. Тренер Максим Спиридонов покинул клуб, сообщает официальный сайт сочинцев.

45-летний Ефимов начал тренерскую карьеру в 2012 году ассистентом главного тренера в ярославском «Локомотиве-2» (ВХЛ). В дальнейшем работал в «Локо», «Локомотиве», «СКА-1946», сборной России до 16 лет, «СКА-Неве», олимпийской сборной России и СКА.