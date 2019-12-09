Игорь Бобков: «Не давали игрокам «Ак Барса» свободно входить в нашу зону»

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков после победы над «Ак Барсом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает официальный сайт омичей.

— Сегодня уже намного грамотнее сыграли в средней зоне, чем в Казани, думаю, отсюда и результат, — приводит слова Бобкова пресс-служба омичей. — Не давали им свободно входить в нашу зону, а если уж и входили — накрывали сразу. Хоккей — настолько быстрая игра, что один-два гола можно забить за минуту, поэтому никак не отодвинул, «Ак Барс» так же продолжал наседать на наши ворота, В первом периоде тоже были опасные моменты, но там то по воротам не попадут, то еще что, то ребята заблокируют.

Мы каждый раз смотрим соперника, поэтому примерно знаем, что они делают. Сегодня хорошо сыграли на своей синей линии, не давали входить им в свободную зону, а если и входили — опять же, грамотно давили, выбрасывали шайбу.

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