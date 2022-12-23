Агент Черных: «К Аликину был большой интерес, но «Амур» принял решение его оставить»

Российский хоккейный агент Александр Черных в эфире «СЭ» рассказал, что многие клубы проявляли интерес к голкиперу «Амура» Евгению Аликину.

— К Аликину был большой интерес. Но «Амур» принял решение его оставить. В следующем сезоне Аликин выходит на рынок. Во многих клубах, понимая, что могут потерять игрока, выставляют определенную цену. Но «Амур» решил сохранить Аликина, — сказал Черных.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ 28-летний вратарь провел 27 матчей, отражая в среднем 93,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,07.