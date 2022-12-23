Агент Черных: «По Порядину звонили несколько клубов, но «Нефтехимик» отказался его отпускать»

Российский хоккейный агент Александр Черных в эфире «СЭ» рассказал об интересе клубов к нападающему «Нефтехимика» Павлу Порядину.

— По Павлу Порядину и нам, и в «Нефтехимик» звонили несколько клубов, но в Нижнекамске категорически отказались его отпускать, — сказал Черных.

В текущем сезоне 26-летний Порядин провел за «Нефтехимик» 41 матч и набрал 23 (13+10) очка.