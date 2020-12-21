КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Хоккеисты «Торпедо» встретились с Хабибом и подарили ему форму

18:17
Хабиб Нурмагомедов встретился с игроками «Торпедо».
Хабиб Нурмагомедов встретился с игроками «Торпедо».
Теги:

В Instargam хоккейной команды «Торпедо» появилось видео встречи игроков с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Команда подарила Хабибу игровую форму с номером 52.

Нурмагомедов в этом году провел один поединок: 24 октября он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры.

«Торпедо» в 37 матчах набрало 40 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир