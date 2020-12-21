Хоккеисты «Торпедо» встретились с Хабибом и подарили ему форму

В Instargam хоккейной команды «Торпедо» появилось видео встречи игроков с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Команда подарила Хабибу игровую форму с номером 52.

Нурмагомедов в этом году провел один поединок: 24 октября он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры.

«Торпедо» в 37 матчах набрало 40 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции.