Хоккеисты «Торпедо» встретились с Хабибом и подарили ему форму
18:17
В Instargam хоккейной команды «Торпедо» появилось видео встречи игроков с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Команда подарила Хабибу игровую форму с номером 52.
Нурмагомедов в этом году провел один поединок: 24 октября он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры.
«Торпедо» в 37 матчах набрало 40 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции.
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