Хоккеисты «Северстали» Трубачев и Гераськин заразились коронавирусом

Как стало известно «СЭ», форварды «Северстали» Юрий Трубачев и Игорь Гераськин заразились коронавирусом.

Череповецкий клуб собирается отменить сбор команды в Долгопрудном, который был запланирован с 27 июля по 8 августа.

В прошедшем чемпионате 37-летний Трубачев провел 51 матч за «Северсталь», набрав 14 (5+9) баллов за результативность. У 21-летнего Гераськина — 59 игр, 23 (9+14) очков. (Алексей Шевченко)