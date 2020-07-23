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Хоккеисты «Северстали» Трубачев и Гераськин заразились коронавирусом

17:48
Юрий Трубачев. Фото ХК «Северсталь»
Юрий Трубачев. Фото ХК «Северсталь»
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Как стало известно «СЭ», форварды «Северстали» Юрий Трубачев и Игорь Гераськин заразились коронавирусом.

Череповецкий клуб собирается отменить сбор команды в Долгопрудном, который был запланирован с 27 июля по 8 августа.

В прошедшем чемпионате 37-летний Трубачев провел 51 матч за «Северсталь», набрав 14 (5+9) баллов за результативность. У 21-летнего Гераськина — 59 игр, 23 (9+14) очков. (Алексей Шевченко)

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