Хартли рассказал о допинг-скандале в финале Кубка Гагарина

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли рассказал о закрытии РУСАДА дела против клуба из-за инцидентов в финале Кубка Гагарина.

- Тогда возникло непонимание. Поражение в финале было очень разочаровывающим, было слишком много эмоций, все это привело к случившемуся.

Напомним, что в апреле РУСАДА начало рассматривать инциденты, которые случились по ходу финальной серии Кубка Гагарина – тренера и доктора "Ястребов" обвиняли в том, что они создавали помехи проведению допинг-контроля, а форварда Дениса Зернова – в попытке скрыться от инспектора. (Алексей Шевченко)