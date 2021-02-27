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Яшкин побил рекорд Александра Мальцева 50-летней давности

19:35
Дмитрий Яшкин. Фото photo.khl.ru
Дмитрий Яшкин. Фото photo.khl.ru
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» победило «Куньлунь со счетом 5:1. Пятую шайбу в составе москвичей записал на свой счет нападающий Дмитрий Яшкин.

Благодаря этому чешский форвард достиг отметки в 38 голов в нынешней регулярке. Таким образом, Яшкин побил клубный рекорд московского «Динамо» по заброшенным шайбам в одном сезоне чемпионата страны.

Прежнее достижение принадлежало легендарному нападающему Александру Мальцеву и было установлено в сезоне-1970/1971.

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