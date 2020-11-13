Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:1).

— Хороший способ начать длинную и тяжелую выездную серию, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Рад тому, как выложилась команда, как прибавляла от периода к периоду. Хорошо, что забросили быстро в третьем периоде, забросили в большинстве, и Шимон Грубец сделал несколько хороших сэйвов. У нас три первых номера среди вратарей, ворот не хватает, Грубец хорошо провел сегодняшний матч.