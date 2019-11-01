Хартли назвал Войнова самым ценным хоккеистом «Авангарда» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Амуром» (3:2) назвал защитника Вячеслава Войнова самым ценным хоккеистом команды в текущем сезоне. На счету 29-летнего игрока 14 (7+7) очков в 23 встречах при показателе полезности «-5» — худшем в команде.

— Здорово прервать серию поражений, перевернуть эту страницу малорезультативных матчей, — приводит РИА «Новости» слова Хартли. — Теперь будем готовиться к последней перед паузой игрой с «Динамо». Первый пропущенный нами гол от «Амура» — следствие недостаточной коммуникации нападающих. Тут не стоит винить Войнова, где бы мы были сейчас без него? Для меня Слава — это самый ценный игрок нашей команды в этом сезона на данный момент.

Благодаря победе над «Амуром» «Авангард» прервал 3-матчевую серию поражений.

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы