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Хартикайнен опроверг слухи, что мог покинуть «Салават»

13:53
Теему Хартикайнен. Фото photo.khl.ru
Теему Хартикайнен. Фото photo.khl.ru
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Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен опроверг слухи о том, что мог покинуть клуб, сообщает Iltalehti.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что финн всерьез рассматривал вариант с отъездом из Уфы из-за финансовых проблем клуба, а его агент в личном разговоре с генеральным директором уфимского клуба Александром Курносовым заявил, что готов расторгнуть контракт по обоюдному согласию, поскольку у него есть предложения от других клубов.

— Это полный бред, — сказал Хартикайнен. — Наверное, кому-то выгодно распускать такие слухи.

Хартикайнен — самый высокооплачиваемый хоккеист уфимцев.

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