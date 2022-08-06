«Адмирал» обыграл сборную России на турнире в Сочи

«Адмирал» обыграл сборную России (U25) на турнире в Сочи Лига Ставок Sochi Hockey Open. Команда из Владивостока выиграла со счетом 3:1.

За «Адмирал» отличились Евгений Лисовец и Антон Берлев, оформивший дубль.

В составе российской национальной команды единственную шайбу забросил Матвей Кабуш.

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Sochi Hockey Open

Россия U25 — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Кабуш — 1 (Кателевский, Кирсанов), 14:30 — 1:0. Лисовец — 2 (бол., Грачев), 31:35 — 1:1. Берлев — 1 (Криштоф, Шулак), 34:55 — 1:2. Берлев — 2 (Шэн, Валиев), 47:35 — 1:3.

Вратари: С.В. Иванов — Хомченко.

Судьи: Морозов, Соин.

6 августа. Сочи. Шайба.