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Губернатор Нижегородской области заявил, что Жафяров остается в «Торпедо»

15:45
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram сообщил, что нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров остается в клубе.

«Сегодня наконец окончательно определились с Дамиром Жафяровым. Он остается в команде. Яркий и результативный игрок, который любит «Торпедо» и Нижний! Папа, кстати, у него из Нижегородской области», — написал Никитин.

В прошлом сезоне 26 летний форвард провел за «Торпедо» 59 матчей, в которых набрал 39 (17+22) очков.

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