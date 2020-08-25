Губернатор Нижегородской области заявил, что Жафяров остается в «Торпедо»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram сообщил, что нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров остается в клубе.

«Сегодня наконец окончательно определились с Дамиром Жафяровым. Он остается в команде. Яркий и результативный игрок, который любит «Торпедо» и Нижний! Папа, кстати, у него из Нижегородской области», — написал Никитин.

В прошлом сезоне 26 летний форвард провел за «Торпедо» 59 матчей, в которых набрал 39 (17+22) очков.