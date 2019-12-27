Григорий Дронов: «У нас в команде каждый может высказать свое мнение»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов оценил выступление уральского клуба в нынешнем сезоне.

— Я слышала мнение, что Илья Воробьев довольно лояльный и мягкий тренер. Как вы считаете?

— Он очень справедливый. Когда надо — может сильно поругать, когда надо — похвалить. Не могу назвать его мягким, — приводит слова Дронова официальный сайт КХЛ.

— Вас ругал?

— Бывало. Но ничего страшного в этом нет. Это для того, чтобы я лучше играл.

— У «Металлурга» был очень успешный октябрь, но потом пошли поражения. С чем связываете спад?

— В октябре поняли, что нужно делать для побед, исправили ошибки. Когда делаешь правильные вещи — приходит уверенность. Из зоны шайбу уже не выбрасываешь, держишь... А вообще, уверенность очень непросто вернуть.

— Были командные собрания без тренеров?

— Да, собирались. Никто не кричал ни на кого, просто пообщались, чтобы сплотиться. У нас в команде каждый может высказать свое мнение.