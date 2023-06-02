Гребенкин — о Серове: «Сейчас хоккея практически нет»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Гребенкин, который родился в Серове, в интервью «СЭ» прокомментировал развитие хоккея в родном городе.

— У Серова богатая хоккейная история. А что сейчас?

— Сейчас хоккея практически нет. Но все равно ребята выбираются в другие города. Начинают играть в Серове, а потом переходят в другие команды.

— Меня удивило, что из Серова вышли не только хоккеисты-мужчины, но и девушки. Та же Полина Лучникова из «Агидели».

— С Полиной я сам начинал играть в хоккей. Она была лучшим игроком нашей команды 2003 года. А она 2002 года рождения. Девочки быстрее взрослеют, и она была сильнее всех. Разрывала всю детскую школу. Мы ездили по городам на турниры — она была лучшей во всем: по голам, передачам, очкам. Все равнялись на нее.

— В какой момент она перестала играть с вами?

— Я переехал в Екатеринбург в восемь лет и упустил этот момент. А через два года перешел в «Магнитку».